«Роскосмос»: на поверхности МКС могут находиться внеземные микроорганизмы

Специалисты научного института ЦНИИмаш выяснили это во время космического эксперимента «Тест».

На поверхности Международной космической станции (МКС) могут находиться микроорганизмы, имеющие внеземное происхождение. Об этом со ссылкой на «Роскосмос» сообщает «РИА Новости».

«Специалисты института ЦНИИмаш в ходе проведения космического эксперимента «Тест» установили, что поверхность МКС может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения, а сама станция является универсальным инструментом экозобиологических исследований», — цитирует издание отрывок из сообщения пресс-службы «Роскосмоса».

«Тест» проводится на МКС с 2010 года. Российские космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности станции. Благодаря регулярной доставке проб на Землю у учёных была возможность постоянно получать уточняющую информацию о химическом и биологическом составе космической пыли.

Исследователи ЦНИИмаш считают, что на определение происхождения микроорганизмов с поверхности станции уйдёт много времени.

Отмечается, что анализ аминокислот с поверхности МКС основан на анализе соотношения в их составе изотопов углерода. В «космических» образцах обычно присутствует больше тяжёлого углерода 13С, а в «земных» — лёгкого 12С.