Роспотребнадзор оштрафовал кузбасские школы на 910 000 рублей

Ежегодно сотрудники Роспотребнадзора проверяют работу дошкольных и школьных учреждений. В новом учебном году на контроле специалистов находится 1044 дошкольных образовательных организации (посещает 143,2 тысячи человек), 760 общеобразовательных (обучаются 295,2 тысячи школьников) и 93 организации профессионального образования (46,1 тысячи учащихся).

Горячее питание организовано во всех заведениях. В детских садах горячей еды хватает всем воспитанникам, в школах охват горячим питанием составляет 91,1% учащихся, а в заведениях с профессиональным образованием – 63,9% подростков питаются в столовых.

С начала учебного года 2017/2018 специалисты Управления проверили 175 образовательных организаций и 17 поставщиков пищевой продукции и продовольственного сырья. В рамках проверки были отобраны 1 000 готовых блюд и 500 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья. Экспертиза показала, что не все они отвечают санитарным требованиям. Несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям нашли в 0,9% проб готовых блюд и в 1,4% проб пищевых продуктов; по санитарно-химическим показателям – в 3,4% проб готовых блюд и в 0,3% проб пищевых продуктов.

По итогам проверки составлено 275 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 910 тысяч рублей. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле и следит за тем, чтобы все найденные нарушения были устранены.