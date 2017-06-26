Роспотребнадзор предлагает продлить запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости

Роспотребнадзор изучает вопрос о продлении запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции в стране.

«Мы предлагаем продление действия постановления о запрете реализации в торговой сети спиртосодержащих продуктов», — цитируют «Известия» главного санитарного врача России Анну Попову.

Срок запрета истекает в конце июня. За время его действия количество отравлений этанолом и спиртосодержащими жидкостями сократилось на 20-50% в зависимости от региона.

Напомним, что запрет был введён после того, как в декабре 2016 года в Иркутске в результате массового отравления «Боярышником» погибли 78 человек.