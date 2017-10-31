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Роспотребнадзор предупредил кузбассовцев об опасных стеклоомывающих жидкостях

Роспотребнадзор предупредил кузбассовцев об опасных стеклоомывающих жидкостях

В ведомстве назвали «незамерзайки», которые содержат метанол.

Кузбасское управление Роспотребнадзора предупредило жителей региона об опасных стеклоомывающих жидкостях. Список таких «незамерзаек», в которых выявили превышение нормируемого содержания метанола, с названиями их производителей опубликовали на официальном сайте областного ведомства.

Кузбассовцам напоминают, что стеклоомывающая жидкость должна сопровождаться документом, подтверждающим её безопасность – свидетельством о государственной регистрации. Подлинность этого свидетельства можно проверить по ссылке.

В ведомстве также добавили, что индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам запрещено продавать указанную в списке продукцию. За это предусмотрена административная ответственность. Если кузбассовцы найдут опасную «незамерзайку» в магазине, они могут обратиться в областное управление Роспотребнадзора.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Wikimedia Commons.

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