Роспотребнадзор предупредил кузбассовцев об опасных стеклоомывающих жидкостях

Кузбасское управление Роспотребнадзора предупредило жителей региона об опасных стеклоомывающих жидкостях. Список таких «незамерзаек», в которых выявили превышение нормируемого содержания метанола, с названиями их производителей опубликовали на официальном сайте областного ведомства.

Кузбассовцам напоминают, что стеклоомывающая жидкость должна сопровождаться документом, подтверждающим её безопасность – свидетельством о государственной регистрации. Подлинность этого свидетельства можно проверить по ссылке.

В ведомстве также добавили, что индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам запрещено продавать указанную в списке продукцию. За это предусмотрена административная ответственность. Если кузбассовцы найдут опасную «незамерзайку» в магазине, они могут обратиться в областное управление Роспотребнадзора.