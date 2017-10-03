Однако в ведомстве отметили, что из-за мелких деталей игрушка может быть опасной.

Летом 2017 года специалисты Роспотребнадзора организовали проверку, в рамках которой выясняли, влияют ли спиннеры на психику несовершеннолетних. Оказалось, что игрушка никак не влияет на психическое развитие ребёнка, однако может быть опасной из-за мелких деталей.

«По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», — цитирует РИА Новости заявление специалистов.

Также в ведомстве отметили, что интерес подростков к спиннерам является временным, но маленьким детям лучше не давать игрушку в руки. Из-за мелких деталей она может быть опасна для его физического здоровья.

Напомним, в Индии специалисты сумели соединить телефон и спиннер. Цена необычного устройства составляет 18 американских долларов. Телефон-спиннер можно использовать по его прямому назначению — для звонков и SMS-сообщений.