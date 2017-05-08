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Роспотребнадзор: сырое молоко может быть заражено энцефалитом

В ведомстве настойчиво рекомендуют не пить молоко без кипячения.

Пить сырое молоко в районах, энедмичных по клещевому энцефалиту, крайне опасно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко», — заявили корреспонденту агентства в ведомстве.

Если выпить такое молоко, то вирус зафиксируется в эпителиальных клетках и тканях. Дальше через капилляры он попадает в систему кровообращения, размножается в сосудах и лейкоцитах крови. Оттуда мигрирует в органы иммунной системы, внедряется во внутренние органы, где происходит его репликация. В дальнейшем развивается поражение центральной нервной системы. Наиболее опасно в этом отношении козье молоко. В случае с коровьим опасность заражения ниже, но тоже вполне вероятно. Таким образом, любое молоко перед употреблением следует кипятить.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: архив Сибдепо.

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