Роспотребнадзор выяснит, оказывают ли спиннеры негативное влияние на здоровье детей

Ведомство решило провести исследование, поскольку в последнее время отмечается «агрессивное продвижение спиннеров в детской и подростковой среде».

Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на здоровье детей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Исследование решено провести, поскольку в последнее время отмечается «агрессивное продвижение» игрушки среди несовершеннолетних.

«Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также составил список рекомендаций для родителей, которые решили купить спиннер своему ребёнку. В частности, взрослым советуют отказаться от приобретения игрушки, если она издаёт резкий химический запах или же является слишком шумной.