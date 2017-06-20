Роспотребнадзор закрыл в Кузбассе незаконный детский лагерь

В лагере отдыхали 69 детей в возрасте от 7 до 15 лет, всех их вывезли из учреждения.

В Таштагольском районе сотрудники Роспотребнадзора нашли детский лагерь, который работал незаконно. Сотрудники детского учреждения не уведомили Роспотребнадзор о начале работы. Также в лагере нашли ряд нарушений санитарных норм.

«В круглосуточном лагере на базе МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» отдыхали 69 детей в возрасте 7-15 лет. Он не входил в региональный Реестр организаций и баз отдыха и оздоровления детей Кемеровской области. В ходе административного расследования установлены нарушения требований действующих санитарных правил и нормативов, в том числе в лагере отсутствовал медицинский работник, а дети не имели необходимой медицинской документации», — говорится на сайте Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Сейчас работа лагеря временно приостановлена. Отдыхающих в лагере детей вывезли из учреждения. С родителями несовершеннолетних кузбассовцев провели разъяснительные беседы на предмет реализации своих прав на возмещение в судебном порядке причинённого ущерба, компенсации морального вреда и других убытков.