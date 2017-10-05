«Россельхозбанк» разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

АО «Россельхозбанк» успешно разместил собственный выпуск облигаций серии БО-03Р. Объём этого выпуска составил 7 млрд рублей. Срок обращения – 4 года. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Как рассказали в пресс-службе компании, открытие и закрытие книги заявок прошло 22 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,40 – 8,60% годовых. Далее ориентир был сужен последовательно в два этапа до 8,40 – 8,45% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,40% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано более 50 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 13 млрд рублей. В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы. Это подтверждает привлекательность выпуска.