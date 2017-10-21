Россельхозбанк запустил специальную акцию для клиентов

С 18 октября банк начисляет вдвое больше бонусов по программе «Урожай».

С 18 октября Россельхозбанк запустил специальную акцию в поддержку сервиса Apple Pay, сообщили в пресс-службе банка.

«Клиентам Банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности «Урожай», Банк удвоит начисление бонусов за операции, проведенные с помощью Apple Pay. РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе «Урожай»», — говорится в сообщении.

Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платежного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка. Подробная информация об акции для пользователей сервиса Apple Pay на официальном сайте банка.

«Урожай» — программа лояльности Россельхозбанка, позволяющая клиентам оплачивать покупки платежными картами и получать за это бонусные баллы, которые в последствии можно обменять на вознаграждения.