Россельхознадзор оштрафовал кузбасскую ферму за нарушения на скотомогильнике

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыве и Кемеровской области провели внеплановую проверку в отношении ООО «Селяна», расположенного в Кузбассе. На предприятии эксперты обнаружили ряд нарушений, в том числе на территории скотомогильника отсутствовало помещение для вскрытия туш, там же не было дезинфицирующих средств и необходимого для этого инвентаря.

«Вблизи летней фермы ООО «Селяна» на участке земли были разбросаны навалом и хаотично биологические отходы (трупы животных и головы крупного-рогатого скота, конечности и внутренние органы крупного рогатого скота и других животных). Также на территории предприятия отсутствует зарегистрированная убойная площадка, но спецзабой всё равно проводили», — сообщили пресс-службе ведомства.

В отношении должностного и юридического лица на предприятии составили протоколы об административном правонарушении на общую сумму 30 тысяч рублей. Также руководство получило предписание об устранении всех недочётов в работе предприятия.

Специалисты изъяли обнаруженные биологические отходы и направили их на скотомогильник данного предприятия для дальнейшего захоронения.