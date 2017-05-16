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Россельхознадзор оштрафовал кузбасскую ферму за выявленные нарушения на скотомогильнике

Россельхознадзор оштрафовал кузбасскую ферму за нарушения на скотомогильнике

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыве и Кемеровской области провели внеплановую проверку в отношении ООО «Селяна», расположенного в Кузбассе. На предприятии эксперты обнаружили ряд нарушений, в том числе на территории скотомогильника отсутствовало помещение для вскрытия туш, там же не было дезинфицирующих средств и необходимого для этого инвентаря.

«Вблизи летней фермы ООО «Селяна» на участке земли были разбросаны навалом и хаотично биологические отходы (трупы животных и головы крупного-рогатого скота, конечности и внутренние органы крупного рогатого скота и других животных). Также на территории предприятия отсутствует зарегистрированная убойная площадка, но спецзабой всё равно проводили», — сообщили пресс-службе ведомства.

В отношении должностного и юридического лица на предприятии составили протоколы об административном правонарушении на общую сумму 30 тысяч рублей. Также руководство получило предписание об устранении всех недочётов в работе предприятия.

Специалисты изъяли обнаруженные биологические отходы и направили их на скотомогильник данного предприятия для дальнейшего захоронения.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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