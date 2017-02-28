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Россельхознадзор выявил карантинный сорняк в пакетированных семенах в Кузбассе

Россельхознадзор выявил карантинный сорняк в пакетированных семенах в Кузбассе

Специалисты нашли повилику в семенах моркови, петрушки кудрявой и в укропе.

В феврале 2017 года инспекторы отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области в Тисульском районе проверили пакетированные семена на наличие семян сорняков. Карантинное растение нашли в семенах в семенах моркови сорт « Форто» (№ партии 1265, продавец семян ООО «НК Семена», Московская область), в семенах петрушки кудрявой сорт «Бабушкины грядки» (№ партии 1531.01, продавец семян ООО Агрофирма Аэлита, г. Москва), в семена укропа сорт «Узоры» (№ партии 4811, продавец семян ООО ПКФ «Семена для Сибири» г. Красноярск), сообщили Сибдепо в пресс-службе Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области.

Специалисты ФГБУ «Кемеровская МВЛ» подтвердили, что в семенах овощей найдена повилика.

В присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора владельцы пакетированных семян уничтожили партию, в которой специалисты нашли сорняк. Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст.10.3 Ко АП РФ.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области.

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