Россельхознадзор выявил карантинный сорняк в пакетированных семенах в Кузбассе

В феврале 2017 года инспекторы отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области в Тисульском районе проверили пакетированные семена на наличие семян сорняков. Карантинное растение нашли в семенах в семенах моркови сорт « Форто» (№ партии 1265, продавец семян ООО «НК Семена», Московская область), в семенах петрушки кудрявой сорт «Бабушкины грядки» (№ партии 1531.01, продавец семян ООО Агрофирма Аэлита, г. Москва), в семена укропа сорт «Узоры» (№ партии 4811, продавец семян ООО ПКФ «Семена для Сибири» г. Красноярск), сообщили Сибдепо в пресс-службе Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области.

Специалисты ФГБУ «Кемеровская МВЛ» подтвердили, что в семенах овощей найдена повилика.

В присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора владельцы пакетированных семян уничтожили партию, в которой специалисты нашли сорняк. Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст.10.3 Ко АП РФ.