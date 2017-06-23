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Российская компания разработала летающий электромобиль

Российская компания разработала летающий электромобиль

Аппарат может разгоняться на земле до 100 км/ч и летать со скоростью 70 км/ч.

В России НПО «Авиационно-космические технологии» разработала летающий электромобиль «Бегалёт». Аппарат может разгоняться на земле до 100 км/ч и летать со скоростью 70 км/ч. Одна заправка даст возможность проехать до 200 км, а пролететь – 350 км.

«Так как пилот в нём расположен в обтекаемой эргономичной капсуле (фюзеляже) и имеется в кабине полный полетный комплекс приборов (навигационный комплекс, GPS, Глонасс и т.д), его специалисты классифицировали как лёгкий самолет с мягким крылом», – рассказал РИА Новости конструктор Александр Бегак.

Такие электромобили изготавливают по индивидуальному заказу конкретного клиента. Его стоимость начинается от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: НПО "Авиационно-космические технологии".

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