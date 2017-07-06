Российская компания выкупила права на Ждуна и планирует снять с ним мультфильм

Также в планах – посуда, игрушки и канцелярия с необычным существом.

Российская компания CD Land выкупила права на использование бренда, созданного нидерландским скульптором Маргрит ван Брифорт. В России необычную скульптуру прозвали Ждуном. И в будущем его изображение появится на посуде, канцелярии и других атрибутах.

Как пишет «Медуза», компания CD Land под руководством президента Юрия Цейтлина планирует перепродавать бренд крупным компаниям, которые выпустят со Ждуном игрушки и другие предметы.

«Кроме того, сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съёмку мультипликационного сериала со Ждуном. Также он будет вести свой видеоблог», — цитирует Цейтлина издание.

Образ появился весной 2016 года. Маргрит ван Брифорт создала скульптуру под названием Homunculus Loxodontus. В январе 2017 года о ней узнали в России, и необычное существо превратилось в мем «Ждун».

На этот образ также претендуют футбольные организации, которые в Ждуне видят альтернативный футбольный символ чемпионата мира по футболу 2018 года.