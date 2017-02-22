Российские учёные научились отличать психов и террористов по походке

В будущем новое мобильное приложение могут использовать в области обороны и в медицине.

Российские учёные Национального ядерного университета МИФИ сообщили о том, что разработали новое мобильное приложение, которое позволит отличать психов и террористов в толпе среди обычного населения. В будущем данную разработку могут использовать в целях усиления безопасности в аэропортах и на вокзалах, а также в людных местах.

Приложение будет анализировать поведение человека, его движение и походку.

«Основным преимуществом данной программы станет её простота. Пользователю не понадобится дорогостоящее оборудования — самого обычного смартфона будет вполне достаточно», — цитирует VistaNews.ru руководителя проекта Вадима Даньшина.

В первом этапе тестирования проанализируют поведение продавцов и покупателей в торговых центрах.