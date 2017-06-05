Российские врачи констатировали снижение доступности медпомощи

При этом медперсонал отмечает, что связано это с программой оптимизации здравоохранения.

В России три четверти медиков заявили, что в программа оптимизации здравоохранения привела к тому, что медицина стала менее доступной для населения нашей страны. А больше половины врачей считают, что из-за увеличенной нагрузки качество их работы ухудшилось, сообщили в пресс-службе независимого фонда «Здоровье».

«Половина (48,4%) опрошенных медицинских работников осведомлены, что и в 2016 году, и в первом квартале 2017 года продолжались мероприятия по оптимизации так называемых «неэффективных» медицинских организаций», — заявил директор Фонда «Здоровье», член Общественной палаты РФ Эдуард Гаврилов.

В 2017 году в России ликвидируют 15 поликлиник и больниц, а также 581 учреждение будет реорганизовано. К концу 2018 года по сравнению с данными на 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник — на 7,2%.

Однако в Минздраве России не согласны с тем, что в стране медицина стала менее доступной для населения. По их данным, публикуемые фондом исследования многократно анализируются ведущими экспертами. Данные всех опросов опровергаются реальной обстановкой дел. Продолжительность жизни россиян увеличивается, смертность сокращается, а квалифицированную медицинскую помощь начали оказывать и в отдалённых территориях страны.