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Российских хакеров обвинили в новом громком взломе в США

Никаких данных о причинённом ущербе нет.

Газета Washington Post, заявила о внедрении вредоносного программного обеспечения в электрораспределительную сеть США. В качестве источника информации называются «неназванные должностные лица». Издание прямо заявляет, что в сеть проникли российские хакеры. Программный код был обнаружен в компьютерной сети одной из двух основных электрораспределительных компаний, находящихся в штате Вермонт. Для нарушения работы компании он не применялся, признаёт Washington Post.

При этом никаких доказательств причастности России к проникновению в сеть не приводится, уточняет ТАСС. Издание лишь говорит о сходстве найденного кода с тем, что использовался для атак политических институтов Америки во время предвыборной гонки за пост президента США.

Текст: Аркадий Кимеев.

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