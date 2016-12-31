Российских хакеров обвинили в новом громком взломе в США

Газета Washington Post, заявила о внедрении вредоносного программного обеспечения в электрораспределительную сеть США. В качестве источника информации называются «неназванные должностные лица». Издание прямо заявляет, что в сеть проникли российские хакеры. Программный код был обнаружен в компьютерной сети одной из двух основных электрораспределительных компаний, находящихся в штате Вермонт. Для нарушения работы компании он не применялся, признаёт Washington Post.

При этом никаких доказательств причастности России к проникновению в сеть не приводится, уточняет ТАСС. Издание лишь говорит о сходстве найденного кода с тем, что использовался для атак политических институтов Америки во время предвыборной гонки за пост президента США.