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Российских военнослужащих, не прошедших тест на наркотики, лишат пособий

Российских военнослужащих, не прошедших тест на наркотики, лишат пособия

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении пособия военных, которые не прошли тест на наличие наркотиков и были уволены. Об этом сообщает «РИА Новости».

Закон предусматривает увеличение количества оснований для невыплаты военным пособия при увольнении.

Пособие не будет выплачиваться, если военнослужащего уволят из-за того, что он не прошёл тест на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Кроме того, пособие не выдадут тем, кто совершил административное правонарушение, связанное «с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоатктивных веществ».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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