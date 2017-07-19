Российских военнослужащих, не прошедших тест на наркотики, лишат пособия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении пособия военных, которые не прошли тест на наличие наркотиков и были уволены. Об этом сообщает «РИА Новости».

Закон предусматривает увеличение количества оснований для невыплаты военным пособия при увольнении.

Пособие не будет выплачиваться, если военнослужащего уволят из-за того, что он не прошёл тест на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов. Кроме того, пособие не выдадут тем, кто совершил административное правонарушение, связанное «с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоатктивных веществ».