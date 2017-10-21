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Российский губернатор ответил «по кочану» на вопрос о соцвыплатах

Такой ответ глава региона дал на вопрос, почему в регионе не восстанавливают компенсации расходов на детсады.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов грубо ответил журналистам на вопрос о социальных выплатах в регионе, сообщает РИА Новости. Алиханова спросили: почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад? Чиновник ответил лаконично – «По кочану!».

С конца 2016 года в области отменили социальную льготу — компенсацию части платы за детские сады. Согласно решению властей, право на них осталось только у малоимущих семей. Кроме того, были сокращены выплаты на рождение второго ребенка.

Когда Алиханову задали уточняющий вопрос – не планируется ли восстановление указанных выплат, он ответил, что жители региона в этом не нуждаются.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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