Российский хоккеист установил мировой рекорд

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в игре с «Детройт Ред Уингс», передаёт портал Sports.ru. Столичный клуб победил 4:3, а российский хоккеист побил мировой рекорд – теперь на его счету 20 шайб, заброшенных в овертаймах. Таким образом, Овечкин превысил достижение легендарного чешского форварда Яромира Ягра, забившего за карьеру 19 голов в дополнительное время.

Кроме того, после матча с «Детройтом» Овечкин возглавил бомбардирскую гонку сезона в НХЛ. В текущей «регулярке» Александр забросил уже 10 шайб. На счету его ближайшего преследователя – ещё одного россиянина Никиты Кучерова – 8 забитых голов.