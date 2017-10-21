Спорт
Россия и Мир

Российский хоккеист установил мировой рекорд

Александр Овечкин стал самым смертоносным игроком в овертаймах в истории хоккея.

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в игре с «Детройт Ред Уингс», передаёт портал Sports.ru. Столичный клуб победил 4:3, а российский хоккеист побил мировой рекорд – теперь на его счету 20 шайб, заброшенных в овертаймах. Таким образом, Овечкин превысил достижение легендарного чешского форварда Яромира Ягра, забившего за карьеру 19 голов в дополнительное время.

Кроме того, после матча с «Детройтом» Овечкин возглавил бомбардирскую гонку сезона в НХЛ.  В текущей «регулярке» Александр забросил уже 10 шайб. На счету его ближайшего преследователя – ещё одного россиянина Никиты Кучерова – 8 забитых голов.

Текст: Аркадий Кимеев.
Видео: Youtube/НХЛ
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

«Километр удовольствия»: открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове

Строители привели в порядок улицу имени себя
Ретро

100 лет кузбасской моды в фотоснимках

Сибдепо вспоминает, что было модно в Кузбассе в течение прошлого столетия
Кинопрокат

«Геошторм» — рецензия на фильм

Как погибала Земля на этот раз?
Опрос

Где кузбассовцы отдыхали летом?

Медики предпочитают заграницу, а топ-менеджеры - Россию

Сегодня в Кемерове

Популярное