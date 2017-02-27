Российский стадион претендует на звание лучшего в мире

Футбольный стадион в Краснодаре вошёл в десятку претендентов на звание лучшего спортивного сооружения года в мире, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар». Конкурс проводит всемирно известный журнал StadiumDB. Согласно условиям, в нём могут участвовать только стадионы, построенные либо завершившие капитальную реконструкцию в 2016 году.

Кроме домашней арены «быков» в шорт-лист вошли: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Англия), Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).

Итоги конкурса будут подведены 6 марта. Лучший стадион будет определять жюри в составе пяти архитекторов: Петер Бордаш (Венгрия), Пржемек Качковский (Польша), Мортен Леренье (Швеция), Роберт Мэнкин (США) и Энди Симмонс (Великобритания). Основными критериями оценки считаются внешний вид сооружения, прилегающая территория, а также техническая инновационность.