Российский учёный смог научно объяснить, как бороться с клинической смертью

Учёный из России Юрий Сердюков смог дать научное объяснение состоянию клинической смети человека. Свои выводы он сделал по информации, собранной о людях, переживших этот процесс. Он считает, что каждый человек может сопротивляться отмиранию мозга с помощью воспоминаний.

По словам учёного, у человека, оказавшегося в состоянии клинической смерти, прекращается кровообращение в теле и останавливается дыхание, но головной мозг продолжает жить. Процесс гибели мозга постепенный, сначала отмирают участки коры больших полушарий, а стволовые структуры погибают последними, сообщает РИА Новости.

Юрий Сердюков изучил работу профессора психиатрии Льва Литвака, который 26 суток находился в коме, а когда вышел из неё, сравнил это состояние с психозом. Сердюков считает, что это не верное суждение, ведь во время комы в человеческом организме прекращается психическая деятельность. То состояние, что испытывает человек в коме, связано с его сновидениями, основанными на собственном жизненном опыте. Те же самые эмоции позволяют человеку пережить клиническую смерть. Они позволяют мозгу сопротивляться процессу отмирания во время клинической смерти, в это время медики успевают реанимировать человека.

Своими убеждениями учёный поделился на международном междисциплинарном семинаре «Нейрофилософия», прошедшем в Москве.