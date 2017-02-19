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Российским спортсменам пришлось самим спеть гимн страны на награждении ЧМ по биатлону

Российским спортсменам пришлось самим спеть гимн страны на награждении ЧМ по биатлону

Организаторы ЧМ перепутали «Патриотическую песню» Михаила Глинки с гимном России.

Во время награждения мужской сборной по биатлону в австрийском Хохфильцене организаторы чемпионата мира перепутали гимн России с композицией Михаила Глинки «Патриотическая песня». После обнаружения ошибки, комментатор Дмитрий Губерниев вынес спортсменам микрофон. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин самостоятельно исполнили гимн страны. Об этом сообщил в своём Instagram спортивный комментатор.

Ведущий церемонии извинился перед спортсменами, а организаторы ЧМ объяснили ошибку технической неполадкой.  «Патриотическая песня» была гимном России с 1991 по 2000 год.

Напомним, 18 февраля мужская сборная России выиграла последнюю эстафету по биатлону, оставив далеко позади француза Мартена Фуркада.

Мы чемпионы мира!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺👏🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.instagram.com
Фото: http://ru.reuters.com

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