Российским спортсменам пришлось самим спеть гимн страны на награждении ЧМ по биатлону

Во время награждения мужской сборной по биатлону в австрийском Хохфильцене организаторы чемпионата мира перепутали гимн России с композицией Михаила Глинки «Патриотическая песня». После обнаружения ошибки, комментатор Дмитрий Губерниев вынес спортсменам микрофон. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин самостоятельно исполнили гимн страны. Об этом сообщил в своём Instagram спортивный комментатор.

Ведущий церемонии извинился перед спортсменами, а организаторы ЧМ объяснили ошибку технической неполадкой. «Патриотическая песня» была гимном России с 1991 по 2000 год.

Напомним, 18 февраля мужская сборная России выиграла последнюю эстафету по биатлону, оставив далеко позади француза Мартена Фуркада.

Мы чемпионы мира!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺👏🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Feb 18, 2017 at 7:28am PST