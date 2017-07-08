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Кузбасс

Россия отмечает День семьи, любви и верности

Праздник имени Петра и Февронии официально празднуется в РФ в девятый раз.

8 июля в России празднуется День Петра и Февронии – церковный праздник, официально внесённый и в светский календарь по инициативе Государственной думы. Светское название праздника – День семьи, любви и верности. В 2008 году организацию первых праздничных мероприятий взял на себя Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой – супругой тогдашнего президента России.  Многие представители Русской православной церкви открыто противопоставляют этот праздник католическому Дню святого Валентина, по-прежнему пользующемуся большой популярностью во всём мире, в том числе и в России.

В Кемерове в честь праздника состоится мероприятие в парке им. Веры Волошиной. Кроме того, верующие приглашаются на общий молебен святым Петру и Февронии Муромским о благополучии кузбасских семей в Знаменском соборе. В Новокузнецке по случаю Дня семьи, любви и верности пройдёт мероприятие «Новокузнецк семейный» в парке им. Гагарина.

6 июля в кинотеатрах страны состоялась премьера мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». На данный момент данные о кассовых сборах картины режиссёра Юрия Рязанова с бюджетом 140 миллионов рублей, не обнародованы. Самой популярной  картиной уик-энда ожидаемо стал фильм «Человек-Паук: возвращение домой».

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Kinopoisk.ru

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