Россия попала в топ-5 худших стран для жизни пенсионеров

Французский банк Natixis обнародовал данные ежегодного исследования уровня комфорта для пенсионеров. В этом рейтинге Россия заняла 40-ю строчку из 43 возможных. Таким образом, наша страна попала в топ-5 стран, где хуже всего живётся пожилым людям. Примечательно, что по сравнению с данными прошлого года для России ничего не изменилось. РФ так же осталась на 40-й строчке, как и в 2016 году, сообщают «Известия».

Сотрудники французского банка составляют данный топ уже пятый год подряд, опираясь на данные Всемирного банка и официальную статистику разных стран. Каждая страна занимает своё место в рейтинге по среднему показателю от четырёх критериев — уровню развития здравоохранения (в РФ 36%), размеру пенсионных выплат (41%), качеству жизни в стране (58%) и материальному благополучию граждан (47%). Средний показатель для России составил 45%. Кроме России в топ-5 худших стран для жизни пенсионеров попали Бразилия, Греция, Индия и Турция.

Первое место в рейтинге уровня комфорта заняла Норвегия, затем идёт Швейцария и Исландия. На четвёртом месте оказалась Швеция, а пятёрку лидеров замыкает Новая Зеландия.