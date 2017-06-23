Россиян могут арестовать на 15 суток за ругань матом дома и на работе

Комитет Госдумы по госстроительству предлагает принять в первом чтении поправки к закону о мелком хулиганстве. Так, согласно документу, за нецензурную брать в семье, на работе и в общественном месте нарушителей могут оштрафовать по двойному тарифу или арестовать на 15 суток.

Сейчас штраф за мелкое хулиганство составляет до одной тысячи рублей, а на 15 суток сотрудники правоохранительных органов могут арестовать нарушителя в том случае, если он ругается матом в общественных местах.

Поправки в закон о мелком хулиганстве разработали и внесли в Госдуму на рассмотрение депутаты от разных фракций ещё в 2014 году. Согласно законопроекту, максимальный штраф за мелкое хулиганство нужно увеличить до двух тысяч рублей, а за повторное нарушение — до пяти тысяч рублей. Также за повторное нарушение закона хулиганов предлагают обязывать выполнять общественные работы на срок до 40 часов, а при рецидиве — до 80 часов.

«Понятно, что не каждое выяснение отношений будет подпадать под статью. Есть определённый набор признаков, мы просто предлагаем расширить действие нормы на многоквартирные дома. Это не значит, что всех ругающихся будут забирать», — цитируют «Ведомости» соавтора проекта Дмитрия Вяткина.

По мнению авторов законопроекта, мат нужно запретить и в служебном общении: полицейского с гражданином или доктора с пациентом.