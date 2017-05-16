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Россиян предупредили о высокой террористической угрозе в Таиланде и Тунисе

Россиян предупредили о высокой террористической угрозе в Таиланде и Тунисе

Посетителям этих стран рекомендуют избегать места массового скопления людей.

Ростуризм предупредил путешественников о террористической угрозе в Таиланде и Тунисе. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В Тунисе туристам рекомендуют быть особо бдительными во время отдыха на таких популярных курортах, как Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба. Также россиянам советуют отказаться от неорганизованных и одиночных поездок на юг Туниса, исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать многолюдных мест.

Туроператоров просят рассказывать клиентам о рисках, с которыми россияне могут столкнуться в этой стране.

«В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией «естественных» причин этих событий», — сообщили в Ростуризме.

Туроператорам в Таиланде порекомендовали сильнее контролировать наёмный обслуживающий персонал, а также внимательнее относиться к предложениям сотрудников об изменении экскурсионных маршрутов.

Туристам советуют посещать только запланированные при покупке тура мероприятия. От спонтанных экскурсий и развлекательных поездок лучше отказаться.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://putevie.ru/

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