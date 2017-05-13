Россиянам будут компенсировать расходы на лекарства

Людям, которые тратят на жизненно важные лекарства более 10% дохода, могут начать доплачивать за медикаменты.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает субсидии из региональных бюджетов на приобретение лекарств по назначению врача или фельдшера, сообщает «Российская газета».

Если доход человека превышает прожиточный минимум, то на медикаменты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств он не должен тратить более 10% своих средств, говорится в документе. Все остальные затраты компенсирует государство.

Если доходы россиянина ниже прожиточного минимума, то допустимый расход на препараты должен быть меньше 10%, а сумма компенсации – больше.

«Ситуация с обеспечением граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами ввиду тяжелейшего материального положения подавляющего большинства населения нашей страны, когда, согласно официальным данным за чертой бедности находится более 23 миллионов человек, является критической и требует немедленного вмешательства государства в части софинансирования покупки самых необходимых для населения лекарственных средств», – приводит цитату из пояснительной записки к документу издание.

В этом же документе приводится статистика цен на лекарства. Изготовление медикаментов в большинстве случаев зависит от импортных компонентов, которые за последние годы подорожали на 50-150%.