Россиянам хотят запретить пользоваться анонимайзерами и VPN

Депутаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ подготовили законопроект, согласно которому населению России запретят пользоваться анонимайзерами и VPN. Соответствующий документ уже внесён на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке к документу говорится о том, что в настоящее время в нашей стане система блокировок в интернете «недостаточно эффективна».

Согласно тексту законопроекта, в России хотят установить запрет на использование на её территории «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Если законопроект получит одобрение, поисковые системы обяжут прекратить выдавать пользователям на территории страны ссылки на заблокированные в РФ сайты и анонимайзеры, которые помогают их открывать.

Стоит отметить, что на сайте Госдумы РФ не уточняется, какое наказание ждёт поисковые системы, если они не прекратят выдавать ссылки на запрещённые ресурсы. Также в документе не указано, что ждёт тех, кто будет пользоваться анонимайзерами в России.