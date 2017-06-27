Россиянам разрешили использовать водительское удостоверение при покупке алкоголя

Минпромторг разрешил продавать алкоголь потребителям при предъявлении водительского удостоверения или карточки болельщика. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации России.

До 31 декабря 2018 года продавец может уточнить возраст покупателя по FAN ID. Карточку болельщика иностранные граждане могут использовать в качестве документа, позволяющего им пересечь границу России.

Ранее в российских магазинах можно было купить алкогольные напитки при предъявлении паспорта гражданина РФ, загранпаспорта или удостоверения беженца, временного удостоверения личности и по другим подобным документам. Всего их 12.

В пояснительной записке говорится, что проект был разработан для «актуализации перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя» алкоголя, если продавец усомнится в его совершеннолетии.