Россияне назвали самым ярким событием июня «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Так ответили 39% респондентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Левада-Центр».

На второй позиции оказался ураган в Москве (25%). Замкнуло тройку самых ярких событий аномально холодное лето в России (23%).

По мнению 22% граждан РФ в топ-5 таких событий также можно отнести рост цен, обесценивание денег, ухудшение уровня жизни (22%) и историю с 6-летним мальчиком в Балашихе, который погиб в ДТП (19%). Примечательно, что 17% опрошенных внесли в рейтинг празднование Дня России, а лишь 13% – Кубок Конфедераций по футболу.

Специалисты провели опрос 23-26 июня среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 субъектов России.