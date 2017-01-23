Россияне отмечают снижение темпов роста цен на продукты в 2016 году

Жители России считают, что темпы роста цен на продукты снизились в 2016 году. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Существенное снижение роста цен на основные категории продуктовых товаров отметили респонденты, которые приобретают продукты самостоятельно. При этом большинство опрошенных заметили подорожание продуктов в декабре 2016 года.

Россияне ощутили снижение индекса роста цен на мясо и мясные продукты, молочную продукцию, овощи и фрукты, хлеб, крупы, макароны и сахар.

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что сдерживание инфляции в РФ проводится «исключительно эффективно». По итогам 2015 года она составила 12,9%, а к концу 2016-го — всего 5,4%.