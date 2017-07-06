Россияне перестали откладывать деньги на «чёрный день»

Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) проанализировали финансовую ситуацию в стране и выяснили, что россияне перестали откладывать деньги. Ещё два года назад 47% жителей нашей страны откладывали средства, а остаток расходовали. В 2017 году ситуация в корне изменилась, сообщают «Известия».

По данным издания, 46% населения России предпочитают тратить все деньги сразу на текущие нужды. При этом сейчас наиболее склонны к сбережениям люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также россияне старше 55 лет.

«В 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами, и многие решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали», — цитируют «Известия» вице-президента СМП-банка Романа Цивинюка.

По данным экспертов текущий год будет переломным в экономической ситуации в стране. Люди постепенно будут отходить от сберегательных моделей к потребительским.