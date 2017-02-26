Эксперты считают, что новый метод позволит снизить количество «подстав» на дорогах и сократить время оформления необходимых документов.

С июля 2017 года россияне смогут оформлять мелкие ДТП при помощи системы «ЭРА-ГЛОНАСС». По мнению экспертов, новый метод позволит снизить количество «подстав» на дорогах и сократить время оформления необходимых документов.

«Можно нажать на кнопку – тогда автоматически с расширенного терминала будут переданы данные за последние 10 минут. Трек, путь, ускорение по трем осям – то есть вся информация о движении автомобиля», – цитирует руководителя проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» Михаила Кораблёва журнал «Колёса».

Новшество даст положительный эффект для автовладельцев и страховых компаний. Напомним, что с 1 января 2017 года начал действовать запрет на ввоз автомобилей без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». После этого эксперты заявили, что в скором времени в России увеличатся цены на легковые машины.