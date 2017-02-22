Россияне смогут служить в войсках информационных операций

В России создали войска информационных операций. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Госдумы.

«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее… того управления, которое называлось контрпропагандой», – цитируют «Ведомости» Сергея Шойгу.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, новые войска смогут решать проблемы кибератак. Они сформированы также «для защиты интересов национальной обороны и противоборства в информационной сфере».

«Сегодня идёт информационное противоборство как составная часть общего противоборства. Исходя из этого Россия предприняла усилия по формированию структур, которые этим делом занимаются», – пояснил «Интерфаксу» Владимир Шаманов.

По информации «Российской газеты», впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил курирующий военно-промышленный корпус вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.