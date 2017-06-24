Россияне стали чаще покупать презервативы

Специалисты DSM Group исследовали российский рынок продаж контрацептивов. За первые три месяца 2017 года жители нашей страны приобретали средства защиты на 2,3% случаев чаще, чем за тот же период 2016 года. За первый квартал текущего года ёмкость сегмента составила 3,6 миллиона упаковок презервативов (общая стоимость 826 млн рублей).

«Средневзвешенная цена одной упаковки презервативов в ценах продажи по итогам первого квартала 2017 года составила 230 рублей, что на 6,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Заметим, что снижение данного показателя обусловлено изменением структуры покупки презервативов (снижением доли популярной упаковки «№12»). В ТОП-10 брендов максимальный рост цен коснулся брендов Vizit (+9,6%) и Sico (+18,1%), падение роста цен было отмечено только у бренда Control (-4,9%)», — заявил эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

В настоящее время россияне могут купить контрацептивы 355 наименований. Они продаются в аптеках под 38 брендами, а производят их 35 корпораций.

С начала года россияне купили в аптеках 18,6 млн штук презервативов, что на 1,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 2016 года.