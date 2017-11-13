Россияне стали в полтора раза чаще ездить за границу

Российские туристы в полтора раза чаще стали выезжать на отдых за рубеж, сообщает официальный сайт Ассоциации туроператоров РФ. По сравнению с 2016 годом, выездной рынок увеличился не 57%. Все отечественные курорты столкнулись с серьёзным снижением количества отдыхающих.

Первой среди причин оттока туристов с российских направлений называется возвращение Турции на туристический рынок РФ. В то время, как турецкие власти осознанно предоставляли услуги «всё включено», внутренний туризм подорожал. В итоге цены, при превосходстве сервиса в турецких отелях, оказались едва ли не идентичными.

Кроме Турции, в числе наиболее предпочтительных для отдыха стран наши соотечественники чаще всего в этом году выбирали Таиланд, Испанию, Кипр, Грецию и Италия. Чуть меньшей популярностью пользовались ОАЭ, Вьетнам, Тунис и Болгария.