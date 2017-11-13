Новости
Россия и Мир

Россияне стали в полтора раза чаще ездить за границу

Ассоциация туроператоров России подводит итоги года.

Российские туристы в полтора раза чаще стали выезжать на отдых за рубеж, сообщает официальный сайт Ассоциации туроператоров РФ. По сравнению с 2016 годом, выездной рынок увеличился не 57%. Все отечественные курорты столкнулись с серьёзным снижением количества отдыхающих.

Первой среди причин оттока туристов с российских направлений называется возвращение Турции на туристический рынок РФ. В то время, как турецкие власти осознанно предоставляли услуги «всё включено», внутренний туризм подорожал. В итоге цены, при превосходстве сервиса в турецких отелях, оказались едва ли не идентичными.

Кроме Турции, в числе наиболее предпочтительных для отдыха стран наши соотечественники чаще всего в этом году выбирали Таиланд, Испанию, Кипр, Грецию и Италия. Чуть меньшей популярностью пользовались ОАЭ, Вьетнам, Тунис и Болгария.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Алёна Бабенко открыла в Кузбассе новый сезон «Поколения М»

В Междуреченске стартовал проект по развитию юных талантов «Поколение М»
Цена недели

Сколько в Кемерове стоят курсы английского языка

Сибдепо узнал стоимость абонементов и индивидуальных занятий в школах иностранных языков
Фоторепортажи

«Вечеринка 100» в лицах

Фоторепортаж с праздника, посвящённого грядущему 100-летию Кемерова
Еда

Пицца как искусство: в Кемерове появился филиал Неаполя

Маэстро из Неаполя готовит в Кемерове

Сегодня в Кемерове

Популярное