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Россиянку с кокаином в желудке арестовали в Таиланде

Женщина 1985 года рождения прилетела в Бангкок из бразильского Сан-Паулу.

В Таиланде россиянку арестовали за ввоз в страну 600 граммов кокаина. Девушка 1985 года рождения прилетела в Бангкок из Сан-Паулу. Её задержали 17 января в аэропорту «Суваннапхум».

«В желудке женщины были обнаружены более десяти небольших резиновых емкостей с кокаином общим весом до 600 граммов. Вчера состоялось первое судебное заседание по ее делу, на котором россиянка была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует «РИА Новости» заведующего консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимира Соснова.

Представитель консульского отдела также добавил, что следствие продолжается. Имя арестованной пока называть не будут.

Как передаёт Lenta.ru, по таиландским законам арестованной россиянке может грозить длительный срок.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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