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«Ростелеком» приглашает кемеровчан и гостей города на Фестиваль Роботов

«Ростелеком» приглашает кемеровчан и гостей города на Фестиваль Роботов

Мероприятие состоится 28 октября в ТРК «Лапландия».

28 октября 2017 года в ТРК «Лапландия» состоится Фестиваль Роботов, организатором которого выступит Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком». Старт мероприятию будет дан на минус втором этаже торгового центра в 13.00.

Участники Фестиваля познакомятся с первым на рынке, абсолютно автономным Промороботом, который имеет характер, точку зрения и чувство юмора. Гостей встретят трехметровые трансформеры – общие любимцы по одноименному фильму – Оптимус Прайм и Бамблби. С ними можно будет сфотографироваться на память у профессионального фотографа.

Создать своего, единственного и неповторимого робота, зрители Фестиваля смогут под руководством лучших кемеровских школ робототехники – «Робиус», «Роботрек», «Театр роботов» и «ТехноСфера». А кто из роботов на базе Arduino и LegoMindstorms сильнее, покажет РобоПолигон.

Желающих пощекотать нервы ждет возможность дистанционно управлять роботами при прохождении ими трассы с препятствиями. Гостей ждет развлекательная программа, веселые конкурсы и множество подарков и сувениров от «Ростелекома».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://ros-spravka.ru, «Ростелеком».

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