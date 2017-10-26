«Ростелеком» в Кузбассе обучил пенсионеров «Азбуке Интернета»

Обучение прошли около 70 пенсионеров в возрасте от 49 до 86 лет.

В Кемерово завершился совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда РФ (ПФР) «Азбука Интернета», основной целью которого является обучение людей пожилого возраста навыкам компьютерной грамотности и работе в сети Интернет. Всего обучение прошли около 70 пенсионеров, возраст которых от 49 до 86 лет. Восемь новоявленных студентов перешагнули 80-летний рубеж. Старт данному проекту был дан 9 октября текущего года.

Каждая из пяти групп кузбасских пенсионеров изучила основные компоненты ПК и принципы их действия, освоила операционную систему Windows и дополнительные приложения, в том числе пакет Microsoft Office, а в завершении курса – основы работы в сети Интернет.

По результатам обучения всем пенсионерам были выданы свидетельства о прохождении курсов компьютерной грамотности, подтверждающие полученные знания и навыки.

«Проект «Азбука Интернета» — это яркий пример социальной ответственности бизнеса, — отметил директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Ярыгов. — Хочется поблагодарить руководство Пенсионного фонда России по Кемеровской области за совместную продуктивную работу, направленную на улучшение качества жизни пенсионеров Кузбасса. Мы помогаем пожилым людям адаптироваться в современном информационном мире, открываем для них новые горизонты общения и проведения досуга».

«Азбука Интернета» — это уникальный проект для тех, кто хочет идти в ногу со временем.

«Сейчас я имею возможность найти друзей по школе и институту, посмотреть любую интересующую меня информацию. Спасибо «Ростелекому» за возможность этого обучения!», – рассказала Тамара Чернышева, слушательница курсов.

Семейная пара Комолятовых, Ольга и Николай, пришли на курсы вместе. Говорят, что уже давно искали возможность таким образом разнообразить свою жизнь и очень рады, что узнали про проект «Азбука Интернета».

«Спасибо «Ростелекому» и Пенсионному фонду России за такое благое дело», — благодарила Ольга Семеновна.

Все пенсионеры высоко оценили доступность изложения материала в учебном пособии «Азбука Интернета». По словам Аллы Башкировой, «это уникальное пособие, которое приятно взять в руки».

Учебная программа «Азбука Интернета» — это система качественного обучения граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями основам работы с компьютером и Интернетом. Проект получил одобрение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и направлен на облегчение для пенсионеров доступа к электронным государственным услугам и социальным сервисам. «Ростелеком» совместно с ПФР разработал и издал учебное пособие «Азбука интернета», которое могут использовать как пенсионеры в качестве учебника по компьютерной грамотности, так и преподаватели при проведении компьютерных курсов по обучению пенсионеров.

C электронной версией пособия «Азбука интернета» можно ознакомиться на специализированном сайте. Также на сайте предусмотрена возможность распечатывать полную версию учебника.

Напомним, что курсы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности «Ростелеком» проводит с 2011 года и до 2015 года в рамках проектов «Снова в школу» и «Дедушки, бабушки online», было обучено более 350 пенсионеров. В 2015 году, в рамках уже совместного с ПФР проекта «Азбука Интернета», начальные навыки работы на компьютере получили еще 90 пенсионеров.