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РСХБ запускает рефинансирование ипотеки по ставке от 9,3% годовых

РСХБ запускает рефинансирование ипотеки по ставке от 9,3% годовых

«Надёжные» клиенты РСХБ получат процентную ставку от 9,3%.

Россельхозбанк предлагает новый кредитный продукт «Рефинансирование ипотеки», с помощью которого клиенты банка и других кредитных финансовых организаций могут улучшить условия действующих договоров: снизить процентную ставку, уменьшить размер ежемесячного платежа, увеличить срок кредитования.

Для работников бюджетной сферы, зарплатных и «надёжных» клиентов РСХБ процентная ставка от 9,3%, для остальных категорий клиентов – от 9,45%. Вышеуказанные ставки зависят от суммы кредита и наличия комплексного ипотечного страхования.

Получить более подробную информацию об условиях продукта АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

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Фото: http://look-house.ru

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