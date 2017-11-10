РСХБ запускает рефинансирование ипотеки по ставке от 9,3% годовых

Россельхозбанк предлагает новый кредитный продукт «Рефинансирование ипотеки», с помощью которого клиенты банка и других кредитных финансовых организаций могут улучшить условия действующих договоров: снизить процентную ставку, уменьшить размер ежемесячного платежа, увеличить срок кредитования.

Для работников бюджетной сферы, зарплатных и «надёжных» клиентов РСХБ процентная ставка от 9,3%, для остальных категорий клиентов – от 9,45%. Вышеуказанные ставки зависят от суммы кредита и наличия комплексного ипотечного страхования.

Получить более подробную информацию об условиях продукта АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.