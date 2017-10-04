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RT презентовал первое панорамное видео из открытого космоса

RT презентовал первое панорамное видео из открытого космоса

Съёмки первого в истории  панорамного видео проходили 17 августа 2017 года.

Телеканал RT презентовал первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. Демонстрация проекта SPACEWALK 360 состоялась за день до 60-летнего юбилея запуска СССР первого искусственного спутника Земли.

Съёмки проходили во время работ космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Рязанского в открытом космосе 17 августа 2017 года.  Во время прямой линии с МКС Рязанский рассказал о деталях съёмки.

Ранее телеканал представил проект SPACEWALK 360  представлен на международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия), а 4 октября 2017 года его покажут на праздничном вечере, приуроченном 60-летию запуска первого спутника СССР. Торжественное мероприятие пройдёт в Кремле.

Видео смотреть с 26:44.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://russian.rt.com

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