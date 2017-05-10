Руководителей кузбасских компаний приглашают научиться «Риторике лидера»

Школа тележурналистики Ирины Чичендаевой запустила первую в Кузбассе программу «Риторика лидера». Всех желающих обучат мастерству бизнес-риторики. Участники курса узнают, как работать в кадре и не «трястись» перед камерой, боясь колких вопросов. Также деловые студенты овладеют техниками, которыми пользуются известные мировые политики.

«Мы впервые проводим обучающий курс, на котором будем рассказывать, как держаться в кадре, отвечать на вопросы и быть приятным для своего зрителя. В эту программу мы добавили два важнейших блока. Это техники деловых коммуникаций, куда входят также техники НЛП. И ещё один блок – работу над страхом публичного выступления. Ведь какими гениальными знатоками своего дела мы бы ни были – включилась камера, или мы вышли на сцену, увидели зрительный зал – и всё! Полился пот градом, задрожал голос, затряслись руки, мысли сбились в кучу и единственное желание – побыстрее убежать», – прокомментировала руководитель Школы Ирина Чичендаева.

Во всех подробностях расскажут и научат «Риторике лидера» опытные и известные педагоги, которые не просто готовят бизнес-ораторов в теории, а максимально тренируют их на практике. По словам преподавателя курса, доцента РЭУ им. Плеханова, сертифицированного НЛП-практика Ольги Табашниковой, программа поможет каждому найти «рычаги», которые помогут контролировать эмоции и не падать в обморок от пристального внимания телекамер.

«Очень приятно, что современные бизнесмены обращают внимание на то, что они говорят и как это делают. У нас тренировался один известный в городе специалист по IT, раньше он руководил веб-студией, а сейчас уже стал частым гостем Кремниевой долины. И мы понимаем, что наша совместная работа дает реальные результаты!», – отметил преподаватель курса, доцент КемГУ, специалист по деловой коммуникации Станислав Оленев.

Начало программы «Риторика лидера» – 16 мая 2017 года. Записаться можно по телефону 8(3842) 44-69-77 или оставить заявку на [email protected]