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Руководство двух кузбасских поселений нарушало фитосанитарные требования

Руководство двух кузбасских поселений нарушало фитосанитарные требования

Должностное и юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыве, а также Кемеровской области во время плановой выездной поездки в двух кузбасских посёлках нашли нарушения в области обеспечения карантинных растений. Администрация Бекетского сельского поселения не проводит систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов- земельных участков общего пользования площадью 35,65 га. Такое же нарушение зафиксировали в Китатском сельском поселении.

«По результатам проверки в первом случае юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ, назначили административное наказание в виде предупреждения. А во втором случае к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ привлекли должностное лицо. Руководство двух посёлков получило предписание об устранении всех нарушений», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ведомства.

В Управлении Россельхознадзоре напомнили, что регулярный осмотр земель помогает вовремя предотвратить распространение карантинных растений.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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