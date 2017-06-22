Руководство двух кузбасских поселений нарушало фитосанитарные требования

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыве, а также Кемеровской области во время плановой выездной поездки в двух кузбасских посёлках нашли нарушения в области обеспечения карантинных растений. Администрация Бекетского сельского поселения не проводит систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов- земельных участков общего пользования площадью 35,65 га. Такое же нарушение зафиксировали в Китатском сельском поселении.

«По результатам проверки в первом случае юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ, назначили административное наказание в виде предупреждения. А во втором случае к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ привлекли должностное лицо. Руководство двух посёлков получило предписание об устранении всех нарушений», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ведомства.

В Управлении Россельхознадзоре напомнили, что регулярный осмотр земель помогает вовремя предотвратить распространение карантинных растений.