Руководители кузбасской полиции и регионального Следкома отчитались о доходах за 2016 год

Больше всего за год заработал заместитель начальника ГУ МВД РФ по Кемеровской области – начальник главного следственного управления Владимир Шепель.

Руководство кузбасского ГУ МВД России отчиталось о доходах за 2016 год. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального главка.

В прошлом году руководитель полиции Кемеровской области Юрий Ларионов заработал 2 264 255,68 руб. У него в собственности находится земельный участок площадью 1200 кв. м, а в совместной – квартира (84,70 кв.м).

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Кемеровской области – начальник главного следственного управления Владимир Шепель задекларировал доход в 7 899 652,80 руб. Он владеет квартирой (72,5 кв. м) и гаражом (17,70 кв. м), а также половиной доли ещё одной квартиры в 69,2 «квадрата».

Доходы Игоря Коршунова, который занимает должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Кемеровской области, составили 1 900 409,66 руб. Земельный участок (1808 кв. м) и жилой дом (49,90 кв. м) находятся у него в индивидуальной собственности, а квартира (68,30 кв. м) – в долевой (1/4).

Все трое не владеют автомобилями.

Бывший руководитель регионального следственного управления Сергей Калинкин задекларировал доход в 2 995 449,77 руб. У него в собственности находятся нежилое помещение площадью 18 кв. м, а также автомобиль ВАЗ-2106. Напомним, он является одним из восьми фигурантов дела вымогательстве акций разреза «Инской». 12 апреля стало известно, что Сергею Калинкину продлили арест в СИЗО до 13 августа 2017 года.

Доходы заместителя руководителя регионального следственного управления Алексея Ткача в прошлом году составили 2 793 317,88 руб. Ему принадлежат две квартиры площадью 116,7 и 79,5 кв. м, а также Lexus RX 300.

Другой заместитель руководителя областного Следкома Олег Черников заработал 3 666 816,77 руб. В совместной собственности у него находится квартира площадью 107,4 кв. м.

Ещё один замруководителя регионального Следственного комитета Александр Кустов в 2016 году задекларировал доход в 2 805 833,34 руб. Он владеет земельным участком (1074 кв. м), жилым домом (183,5 кв. м), а также автомобилем Mitsubishi Outlander.

Ранее Сибдепо сообщал, что руководство прокуратуры Кузбасса отчиталось о доходах за прошлый год.