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Руководство кузбасского посёлка привлекли к ответственности за нарушение земельного закона

Руководство кузбасского посёлка привлекли к ответственности за нарушение земельного закона

Администрации Красноярского сельского поселения Кемеровской области грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области провели плановое выездное мероприятие в Красноярском сельском поселении Ижморского района Кемеровской области. В ходе рейда специалисты выявили нарушения земельного законодательства.

«В поселении неизвестные лица использовали землю не в соответствии с её целевым назначением. Они самовольно сняли и перевезли плодородный слой почвы площадью 20 кв. м. в результате несанкционированных земельных работ, не связанных с производством сельскохозяйственной продукции», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ведомства.

В отношении руководства посёлка составлен административный протокол. Теперь должностному лицу грозит штраф до 10 тысяч рублей за незаконное использование полезной земли.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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