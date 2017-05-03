Руководство кузбасского посёлка привлекли к ответственности за нарушение земельного закона

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области провели плановое выездное мероприятие в Красноярском сельском поселении Ижморского района Кемеровской области. В ходе рейда специалисты выявили нарушения земельного законодательства.

«В поселении неизвестные лица использовали землю не в соответствии с её целевым назначением. Они самовольно сняли и перевезли плодородный слой почвы площадью 20 кв. м. в результате несанкционированных земельных работ, не связанных с производством сельскохозяйственной продукции», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ведомства.

В отношении руководства посёлка составлен административный протокол. Теперь должностному лицу грозит штраф до 10 тысяч рублей за незаконное использование полезной земли.