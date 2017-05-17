Руководство прокуратуры Кузбасса отчиталось о доходах

Руководство прокуратуры Кемеровской области, а также прокуроры городов и районов региона отчитались о доходах за 2016 год. Соответствующая декларация опубликована на сайте кузбасского надзорного органа.

В 2016 году прокурор региона Павел Бухтояров официально заработал 4 066 391 рубль. У него в собственности есть квартира площадью 51,3 кв. м, гараж-стоянка (31,8 кв. м), а также 1/4 доли квартиры площадью 162 «квадрата». Его супруга задекларировала доход в 544 287 рублей. Она владеет земельным участком (1225 кв. м), коттеджем (339,9 кв. м), долей в одной квартире, а также автомобилем Audi Q7.

Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко задекларировал годовой доход в 3 000 014 рублей. Ему принадлежат земельный участок (1500 кв. м), жилой дом (31,7 кв. м) и гараж-стоянка (14,7 кв. м), а также Toyota RAV-4.

Доходы заместителей прокурора Кемеровской области Владимира Кандакова и Андрея Тимошичева составили 2 849 950 рублей и 2 913 446 рублей соответственно. У Владимира Кандакова в собственности есть квартира (82,6 кв. м) и Mitsubishi Outlander, а у его супруги, которая заработала в 2016 году 3 348 063 рубля, есть земельный участок (992 кв. м) и жилой дом (219,1 кв. м). У Андрея Тимошичева в собственности нет никакой недвижимости. Он владеет только автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.