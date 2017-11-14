Рыбалку по неокрепшему льду в Кемерове сняли на видео

По словам рыбаков, толщина первого льда на Томи в столице Кузбасса составляет от трёх до восьми сантиметров.

В Кемерове рыбаки вышли на первый неокрепший лёд на Томи. Экстремальную рыбалку, которая удалась у многих, сняли на видео 13 ноября. По словам рыбаков, толщина первого льда на реке в областном центре составляет от трёх до восьми сантиметров.

ГУ МЧС России по Кемеровской области призывает любителей подлёдного лова более серьёзно думать о своей безопасности и следовать рекомендациям специалистов. Главное сейчас не выходить на первый лёд и не проверять его прочность ударом ноги. Крепким и безопасным он станет только после продолжительных морозов. Специалисты напоминают, что 10-15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни.

Тем, кто стал свидетелем происшествия на воде, нужно незамедлительно сообщить об этом в оперативную службу по номеру «101».