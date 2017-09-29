С 2018 года в Кузбассе НКО будут получать субсидии за работу в сфере здравоохранения

С 2018 года кузбасские власти планируют выдавать субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) за работу в сфере здравоохранения. Соответствующий проект согласовал общественный совет при областном департаменте охраны здоровья населения.

«С 2018 года планируется финансировать социально ориентированные некоммерческие организации в виде предоставления субсидий по оказанию населению социальных услуг в сфере здравоохранения. Департамент уже разработал соответствующий порядок. Размер субсидий будет ежегодно определять департамент», – сказал во время заседания общественного совета заместитель начальника департамента Олег Уфимцев.

По его словам словам, ранее НКО получали денежные средства на основе «конкурсных процедур». Предполагается, что департамент будет ежегодно приоритетные направления, в рамках которых и будут предоставляться субсидии.

«Сейчас таких направления четыре: профилактика ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов В и С, паллиативная помощь, профилактика социально значимых заболеваний (курение, алкоголизм, наркомания), профилактика отказов при рождении детей с нарушениями развития», – добавил Олег Уфимцев.

Как отметил председатель общественного совета Андрей Лопатин, тема профилактики социально значимых заболеваний действительно требует серьёзных кадровых ресурсов, которых не хватает в здравоохранении. Поэтому привлечение НКО также позволит решить эту задачу.