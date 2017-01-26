С февраля в Новокузнецке начнут набор учеников в новую школу №81

Об этом заявил мэр города Сергей Кузнецов.

В новую новокузнецкую школу №81 с февраля 2017 года начнут вести официальный набор учеников, которые преступят к образовательному процессу по факту сдачи здания в эксплуатацию. В настоящее время на строительном объекте, идёт монтаж и подводка всех необходимых коммуникаций.

«В следующем месяце действительно стартует набор учащихся в новую школу Заводского района. Весной специалисты обустроят территорию вокруг общеобразовательного учреждения», – рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

По словам мэра города Сергея Кузнецова, новое учебное заведение рассчитано на 825 школьников. Точные сроки ввода здания в эксплуатацию сообщатся дополнительно.