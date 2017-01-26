Новости
Кузбасс

С февраля в Новокузнецке начнут набор учеников в новую школу №81

Об этом заявил мэр города Сергей Кузнецов.

В новую новокузнецкую школу №81 с февраля 2017 года начнут вести официальный набор учеников, которые преступят к образовательному процессу по факту сдачи здания в эксплуатацию. В настоящее время на строительном объекте, идёт монтаж и подводка всех необходимых коммуникаций.

«В следующем месяце действительно стартует набор учащихся в новую школу Заводского района. Весной специалисты обустроят территорию вокруг общеобразовательного учреждения», – рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

По словам мэра города Сергея Кузнецова, новое учебное заведение рассчитано на 825 школьников. Точные сроки ввода здания в эксплуатацию сообщатся дополнительно.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Какой из вас руководитель?

Проверьте, относитесь ли вы к офисным тиранам
Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Чтиво

9 важных вопросов об уборке снега в Кемерове

Почему на вашу улицу поздно добираются уборщики, как меняется их работа во время аномальных снегопадов, куда увозят убранный снег?
Чтиво

10 сексуальных моделей из Кузбасса

Модели, которые затмят любых модельеров!

Сегодня в Кемерове

Популярное